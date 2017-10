Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Omeletes sem ovos

O futuro promete ser risonho... para quem não gostar de omeletes.

Por Manuel Maria Rodrigues | 00:30

As autárquicas já lá vão, o PSD encontra-se em modo pasmado a ver o seu líder… a ir e, os fogos, que pensávamos que só voltassem para o ano, ainda não foram… mas também irão.



Para já, insistem em lembrar que se impunham medidas imediatas, mas os responsáveis teimam em deixar andar, ou seja … deixar arder.



Abrimos os jornais neste início de semana e vemos… a Srª Ministra da A.I., a demitir a Diretora do SEF porque esta a confrontou como que dizendo – não se consegue fazer omeletes sem ovos, porque a alteração na "receita da imigração" que a ministra lhe enviou, transformou o prato numa espécie de… caldeirada.



Os inspetores da ASAE estiveram ontem em greve: 190 operacionais não conseguem a eficácia desejada no controlo alimentar cada vez mais exigente/cada vez mais infringido. Não se fazem omeletes sem ovos – versão 2.



A estratégia comunitária de reforço de medidas no combate à ameaça terrorista, é implementada em Portugal com uma postura de alheamento face aos reais problemas das forças de segurança, visível na ausência de carreiras e na escassez de meios humanos. Versão 3 de "não se fazem omeletes…"



É tempo de olhar o futuro e ele promete ser risonho… para quem não gostar de omeletes.