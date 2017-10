Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Orçamento de Estado

É fundamental aumentar o financiamento do SNS.

Por José Carlos Martins | 00:30

As políticas públicas prosseguidas pelos sucessivos governos relativamente ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), de forma genérica, têm promovido o seu subfinanciamento, descurado políticas geradoras de prevenção e de promoção, vitais para a obtenção de ganhos em saúde e para a sua sustentabilidade, "emagrecido" a sua capacidade de resposta pública aos processos de saúde dos cidadãos, fomentando o crescimento do setor privado da Saúde, omitido medidas em torno da organização e gestão, propiciadoras do desvio de utentes/dinheiro para "engorda" do setor privado; mantido um dispositivo prestador desajustado, deteriorando as condições de trabalho dos profissionais, sem os quais não há SNS.



Mesmo assim, está demonstrado por vários estudos que o SNS é dos mais poderosos instrumentos de coesão social e dos sistemas públicos com gestão mais eficiente.



No quadro do OE/2018 é fundamental aumentar o financiamento do SNS com vista a ampliar e a melhorar a qualidade das respostas públicas em Saúde.



É determinante investir e melhorar as condições de trabalho dos profissionais. Mas não chega.



São necessárias medidas em torno do dispositivo organizador de respostas e medidas de política… de Saúde.