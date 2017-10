Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Até que enfim!

A justiça está em curso, embora de modo muito lento.

Por Rui Paulo Figueiredo | 00:30

27 de março de 2012. Foi nessa data que o inspetor Luís Flora, da PJ, assinou um relatório que viria a ser o primeiro momento desta Operação. Cinco anos e meio depois, temos hoje um despacho de acusação. Finalmente, digo eu!



Depois de se prender para investigar, como ficou claro, e de centenas de violações do segredo de justiça, que não podem deixar de ser condenadas, temos hoje 4 mil páginas que exigem tempo para ser digeridas.



No entanto, importa, desde já, reconhecer que a imprensa tem feito o seu papel, que o MP foi muito mais longe do que alguma vez fora no passado e que a justiça está em curso, embora de modo muito lento, e que não se deixou intimidar pelos envolvidos.



Agora, importa que a defesa faça o seu trabalho, que os prazos de instrução possam dar efetivas condições de defesa aos acusados, que o juiz de instrução seja imparcial e que o processo siga o seu curso.



Gostava que, quanto ao passado, tudo se viesse a esclarecer. E, quanto ao futuro, importa reforçar o controlo de uma eventual promiscuidade entre poderes políticos e económicos.