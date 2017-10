Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Blog

A classe ideológica totalitária em Portugal é o poder do mundo invertido.

Por Francisco José Viegas | 00:30

A 'Operação Marquês' vai arrastar-se pelos tribunais nos próximos dois anos - será pasto de 'manobras judiciais', discussões sobre provas, suspeitas e desmentidos, argumentos e barulheira. Mas é sobretudo um retrato do país e das oligarquias que se instalaram em redor do Estado e lançaram as suas redes por todo o lado - porque, também elas, têm horror ao vazio.



É uma misturada: capital financeiro, negócios favorecidos pelo Estado e pelas grandes corporações, capacidade de influenciar e de destruir, de roubar e de tirar partido mas, sobretudo, de usar o poder em nome das suas famílias. No fundo, dois séculos de história. Pega-se num fio, e vamos dar aos arrivistas que chegam à política vindos da província e que querem enriquecer 'como os outros', que já são ricos e têm pé de meia.



Pega-se noutro, e chegamos à perigosa endogamia da banca e dos negócios - gente que sabe pagar os seus serviços. Pega-se num outro e deparamos com serviçais que aprenderam a fazer empresas de papelão. É um processo de milhões que se colam ao nome de gente poderosa para quem o país é um obstáculo.



Roby Amorim

Foi um grande jornalista (1927-2013) e autor de 'Elucidário de Conhecimentos Quase Inúteis'. Póstumo, 'A Morte da Avó' (Guerra e Paz) é uma história brutal e maravilhosa de 150 anos.