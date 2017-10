Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Igual aos outros

Tendemos a seguir os semelhantes, profissional e socialmente.

Por Fernando Ilharco | 00:30

Como animais sociais, seguimos os nossos semelhantes; profissional, cultural e socialmente. Entre os mais jovens, rebeldes tantas vezes, a pressão para serem uns como os outros é das mais fortes. Por outro lado, o comportamento de quem é diferente de mim tende a não me influenciar. A pressão eficaz é a dos amigos e conhecidos. Vamos embora? Fazer isto e aquilo? Porquê? Porque todos o estão a fazer. O ‘todos’ são os semelhantes.



Uma aplicação prática desta realidade: em vez de dar uma ordem aos seus subordinados no trabalho, aos seus filhos lá em casa, consiga antes que um deles, colega ou filho, diga aos outros o que você quer que seja feito... É mais fácil os outros seguirem esse colega do que seguirem-no a si. É mais fácil os irmãos seguirem um dos irmãos do que o papá ou a mamã.