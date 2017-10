Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A luta vai continuar

Não é com estilo intimidatório que as ações vão perder força.

Por Paulo Rodrigues | 00:30

Os sindicatos das forças e serviços de segurança realizaram, na passada quinta-feira, uma manifestação que ilustrou bem o estado de alma que se vive nas polícias. A insatisfação com as decisões dos governantes, ou a falta delas, tem gerado uma enorme revolta que se reflete no agravamento da instabilidade interna. E é curioso que o Governo em particular e o poder político em geral desvalorizem esta instabilidade, mais do que evidente, numa altura em que os desafios ao nível da segurança são altos e quando se exige a estes profissionais um elevado espírito de missão.



A revolta é grande e preocupante. Esperemos que o Governo não a deixe crescer para níveis insustentáveis. Porque, e isto é certo, as ações de protesto vão continuar enquanto o Governo preferir olhar para o lado.



E não é com dispositivos desmesurados, em estilo intimidatório, que as ações vão perder força ou que o problema da insatisfação será resolvido.

A necessidade de acelerar a saída dos polícias para a pré-aposentação, a conclusão dos concursos nos vários postos, a aprovação do subsídio de risco e a necessidade de reduzir o valor mensal do subsistema de saúde são alguns dos pontos que têm de ser revistos com urgência.