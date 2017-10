Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Orçamento

Fazem cruzada pelo crime para poderem zurzir com o castigo.

Por Magalhães e Silva | 00:30

As eleições autárquicas têm sobretudo um significado local, não sendo legítimo concluir que os resultados do PCP e do BE sejam uma consequência do apoio parlamentar que estes partidos têm dado ao Governo.



E por isso, a solidez e estabilidade da solução de governo emergente das eleições de 2015 não está dependente de o PS aceitar exigências daqueles partidos, em legítima interpretação do que entendem ser o interesse do País e do seu eleitorado.



É verdade que tudo quanto é economista alinhado com as teses da austeridade, de braço dado com os comentadores e opinion makers que continuam a luta contra este Governo, acham que o PS não tem saída para as exigências dos seus parceiros de coligação e aspiravam que assim fosse para, no momento seguinte, poderem prosseguir a sua cruzada.



Mas não tenho dúvidas que BE e PCP, embora discordando, perceberão que, reparada parte significativa da injustiça que se fez, quatro anos a fio, aos mais pobres, se opte, agora, por privilegiar o investimento e fasear, em conformidade, a medida da injustiça ainda existente, para que, no futuro, não venha a repetir-se."



Tivesse sido este o discurso de Costa, e mais largo seria o caminho para 2019.