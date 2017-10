Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Por Francisco José Viegas | 00:30

Condenar Harvey Weinstein, o produtor de Holly-wood que agora toda a gente acusa de assédio sexual (um ataque repugnante e obsceno), é o mínimo que se pode fazer. Mas é um caso de Hollywood.



Por que razão ninguém pegou nas palavras de Seth McFarlane em 2013? Porque era uma piada? E porque as piadas de sexo em Hollywood têm graus e níveis de proteção? Por que razão foi preciso esperar pela acusação pública e corajosa de Ashley Judd?



Por que razão só agora Angelina Jolie ou Gwyneth Paltrow falaram do sucedido em público? E, já agora, por que razão ninguém ligou à primeira acusação de Courtney Love, há 12 anos, pela televisão? Sim, para não perderem o emprego (mas os seus namorados sabiam).



Mas Courtney Love não hesitou – e perdeu muitos trabalhos. Só que não era "a pessoa indicada", nem fazia parte do glamorama de Hollywood (onde tudo se sabia, afinal), e o seu currículo era demasiado "perigoso" e malvisto num mundo onde as elites se protegem em nome "das artes", tal como o sistema protegeu Bill Clinton no caso Monica Lewinsky.