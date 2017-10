Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais do mesmo

A mediocridade política também produz resultados a médio/longo prazo.

Por Manuel Maria Rodrigues | 00:30

O país está cansado de incêndios, de ver diariamente imagens de pessoas desesperadas a salvar vidas e bens resultantes de trabalho árduo, idosos deixando nas terras, agora devoradas, além do seu suor… as suas lágrimas.



Mas mais de 35 mortos e de 60 feridos, num fim de semana dantesco, impedem o silêncio. Admitem os responsáveis (políticos e ANPC) que para este cenário contribuíram:



1. Situação atmosférica excecional;



2. Quadro meteorológico alterado;



3. Inadequação de estratégias de combate às novas realidades;



4. Comportamentos negligentes de populares;



5. Impossibilidade de um dispositivo eficaz perante 525 ocorrências simultâneas.



Nas palavras da Sra. ministra, urgem medidas estruturais para a prevenção de incêndios e para a floresta, com efeitos a médio/longo prazo.



É um problema acumulado ao longo de décadas. Eu acrescentaria que a mediocridade, em termos de competência política, estratégica e operacional, também produz resultados a médio/longo prazo, mas, neste caso, sente-se no imediato.



Esse imediato, previsível, espelha as medidas que deveriam ter sido, mas não foram tomadas.