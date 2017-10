Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A avaliar pelo seu silêncio, os jornalistas estavam muito contentes com as respostas do primeiro-ministro naquela alegada conferência de imprensa.

Por Francisco José Viegas | 00:30

Quando alguém perguntou se preferia arroz carolino ou basmati (o PCP queria saber), o PM teria dito que ia avançar para a reforma das florestas e da proteção civil. Vai demitir a ministra da Administração Interna (ela quer muito tirar férias)? Veio a resposta: "Vou lançar a reforma das florestas e da proteção civil."



Porque estavam fechados os 236 postos de observação de incêndios? "Reformar já as florestas e a proteção civil." Refrigerante ou sumo detox? "Reforma das florestas!" Papá ou mamã? "Reforma das florestas e da proteção civil." Vai levar o cão ao restaurante? "Reforma das florestas!"



PS – O Bloco de Esquerda, essa grande picareta que há anos pedia demissões aos gritos, dia sim, dia não, vem com ar compungido dizer que a demissão da MAI não resolve nada. Se a hipocrisia contasse, o BE tinha maioria absoluta entre os caras de pau.