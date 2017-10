Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fome

Papa alertou para efeitos das guerras e alterações climáticas

Por F. Falcão-Machado | 00:30

Criada a 16 de outubro de 1945, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) usa esta data para celebrar o Dia Mundial da Alimentação. O tema deste ano foi a "mudança do futuro da emigração e o investimento na segurança alimentar e no desenvolvimento rural."



Sendo o orador da cerimónia comemorativa realizada na sede da FAO em Roma o papa Francisco, a sua intervenção merece análise. De facto, o papa não deixou de alertar para a problemática da fome, da pobreza e da desnutrição no mundo. Mas frisou igualmente que de nada vale lamentar a fome e os movimentos migratórios por ela causados se não enfrentarmos as suas causas profundas: as guerras e as alterações climáticas.



A seu ver, a insegurança alimentar resultaria das migrações forçadas que estão a ocorrer um pouco por toda a parte devido a não se conjugar a boa vontade e o diálogo com um esforço efetivo e gradual de desarmamento. Sobre o câmbio climático, o papa Francisco recordou não só que a comunidade científica sabe o que deve ser feito, mas também que a humanidade tem de evitar um estilo de vida consumista causador de um vasto desperdício alimentar. Ouvirá o mundo esta mensagem?