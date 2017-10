Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O míster responde

A prestação dos clubes portugeuses na Europa, Svilar e Casillas.

Por Octávio Machado | 00:30

Três derrotas das equipas portuguesas na Liga dos Campeões, nos jogos desta semana, são motivo de preocupação?

Virgílio Mateus Santarém

Perder não é bom, mas estamos a falar do Manchester United, Juventus e do 2º classificado da liga alemã da época passada. São equipas que representam países com outra capacidade financeira. O resultado do Sporting podia ter sido outro.



Svilar está preparado para ser titular da baliza do Benfica? Rui Vitória não estará a brincar com o fogo?

Ana Rodrigues Lisboa

Rui Vitória, melhor do que ninguém, conhece o jogador, e os treinadores metem a jogar aqueles que lhes parecem em melhor condição. Mas não deixa de ser verdade que este jovem, para merecer tão rasgados elogios, vai ter tarefa muito dura.



Acredita que Casillas possa estar a ser neste momento um jogador a mais dentro do balneário do FC Porto?

Romeu escada Matosinhos

Não. É um jogador com um estatuto importante. Sérgio Conceição tomou outra opção assim como Mourinho já tinha tomado no Real Madrid. Compete a Casillas demonstrar no dia a dia que Conceição não tem razão.