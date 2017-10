Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quarto Escuro

Em 2049, na nova distopia de ‘Blade Runner’, acontece o mesmo de sempre: o herói é um homem cuja fantasia familiar-erótica é chegar a casa e ter uma mulher que se liga e desliga com um simples clique.

Por Joana Amaral Dias | 00:30

Eu vi o futuro. Eu vi o futuro e é totalmente machista. Em 2049, na nova distopia de ‘Blade Runner’, acontece o mesmo de sempre: o herói é um homem cuja fantasia familiar-erótica é chegar a casa e ter uma mulher que se liga e desliga com um simples clique. Mais ainda: mal ele escolhe ‘on’, ela aparece tipo ‘pin-up’ anos 50 (melhor época do século XX para representar a coutada do macho branco era difícil). E no modo "querido, o jantar está pronto", serve-lhe não apenas a comida, como subservientemente lhe dá a escolher entre diferentes tipos de projeção erótica (encarnando várias personagens-arquétipo sexualizadas). Depois, claro, há o ménage à trois do grande salvador com a loira e a morena. Mais cliché era impossível e estas são as piores cenas do filme de Villeneuve. No final, há um prémio de consolação, insinuando-se que o futuro do futuro há-de ser também feminino, mas só fica um amargo de boca. Até porque este sexismo parece agradar bem às visionárias elites. Pelo menos, às humanas.



Título:’blade runner 2049’

De: denis villeneuve

Com: ryan Gosling, Harrison Ford e Ana de Armas

Exibição: nos cinemas