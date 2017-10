Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faça-se justiça

Por Carlos Anjos | 00:30

A PJ efetuou buscas, quer às instalações do Benfica, quer às residências de algumas pessoas ligadas ao clube. Está em causa o processo onde se investiga a eventualidade de ter existido corrupção na ligação entre o Benfica e alguns árbitros, isto a ter em conta um comunicado da PGR do MP.



Até que enfim que isto aconteceu.



Não porque as buscas ao Benfica me tragam algum tipo de felicidade ou gozo pessoal, mas porque está na hora de se encerrar este triste episódio, que tem colocado o futebol português e o Benfica numa suspeição inaceitável.



Que se investigue tudo e que se apure todas as responsabilidades. Se tiver existido comportamentos corruptivos por parte de dirigentes do Benfica e da arbitragem, que sejam severamente punidos.



Se tudo não passou de uma montagem e maquinação de invejosos, que sejam então esses denunciados e punidos.