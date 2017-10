Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Expectativas

Espera-se que o MAI inverta caminho do desinvestimento na segurança pública.

Por César Nogueira | 00:30

Na passada semana, mais de dez mil profissionais das forças e serviços de segurança manifestaram-se pelo descongelamento integral das carreiras em 2018, pela reposição do poder de compra e pela dignificação das condições de serviço.



Certamente que não é a demissão da ministra da Administração Interna que vai quebrar a dinâmica reivindicativa ou justificar um protelamento na resposta a estas questões.



Do novo ministro da Administração Interna espera-se que, com a celeridade que se impõe, aja no sentido do melhor interesse dos profissionais da GNR e da segurança pública, não persistindo numa postura de subalternização a interesses de outras Tutelas, como a Defesa ou as Finanças.



Há dois conceitos-chave que devem prevalecer e que se prendem com a necessária autonomia da Guarda Nacional Republicana e com o facto de ser um erro político poupar à custa da segurança das populações e das condições de serviço dos profissionais da GNR.



O novo ministro tem agora a oportunidade de inverter o caminho de desinvestimento na segurança pública, assim exista vontade política, assumindo-se as estruturas associativas da GNR como intervenientes imprescindíveis neste processo!