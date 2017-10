Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Verdade ou mentira

Falar verdade é fundamental porque a mentira só obstrui a justiça.

Por Dantas Rodrigues | 00:30

Tem vindo a acentuar-se um aumento significativo dos crimes de falsidade de depoimento ou de falsidade de testemunho. Nos últimos cinco anos, os números duplicaram, cifrando-se, só em 2016, em 72 denúncias. Muita gente mente ao juízes.



O Código Penal prevê para este crime penas até aos quatro anos de prisão, caso se atue com intenção lucrativa ou deles venha a resultar a condenação da pessoa sobre a qual se prestou falso testemunho.



Será que existe, por assim dizer, um direito de mentir, isto é, um direito de prestar falsas declarações, seja como arguido, seja como parte processual ou testemunha? Deve-se mentir, omitindo desse modo factos verdadeiros, pelo dever de lealdade que se possa ter por um patrão, amigo ou pela família?



O direito de mentir apenas protege o arguido em processo penal, onde este pode defender-se como entender. Por esse motivo lhe foi conferido o direito de não contribuir para a sua própria incriminação, designadamente por via do exercício do direito ao silêncio.



Coisa diferente é mentir. Mentir para evitar uma condenação própria ou de outra pessoa não é admissível. Desvaloriza o arguido, demonstra pouca dignidade, acabando por converter o depoimento num monstro de logro corrosivo, além de devastador dos princípios.



A mentira, dentro e fora de um processo, nunca se pode justificar e torna-se incontrolável, mesmo para o advogado/defensor, o qual acaba por se transformar em cúmplice dos embustes do seu próprio constituinte, a maior parte das vezes com o fito de conseguir obter um ganho na sentença.



Os juízes, que esperam que lhes forneçam uma versão coerente dos factos, sentem-se enganados.



O processo penal deve tratar as pessoas com dignidade, dando-lhes a liberdade de depor ou de não depor. E se pretenderem prestar declarações, então falar verdade torna-se fundamental, pois a mentira só obstrui a Justiça, que nunca se deixa enganar.