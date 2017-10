Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Um tribunal do Porto cita a Bíblia para despenalizar a violência de um marido que já não o era.

Por Francisco José Viegas | 00:30

Um tribunal do Porto cita a Bíblia – e um precioso código de antanho – para despenalizar a violência de um marido que já não o era. Justifica-se: há partes da Bíblia que decretam a pena de morte por bem menos, e estou a ver os juízes a usar o Levítico e o Deuteronómio no dia a dia, decepando filhos e noras por comerem toucinho.



Eis o que aconteceu segundo o relato do meritíssimo: Y, rejeitado amante de A, raptou-a, trancando-a no carro – e chamou o marido traído, X; este, comparecendo de moca, agrediu a antiga esposa, enquanto Y desandava. Isto é uma história de Camilo Castelo Branco em Felgueiras: um amante cobardolas mancomunado com um ex despeitado (o que há mais).



Que seja assim na literatura, ou na vida real, ou num filme de Almodóvar, entende-se; mas que um juiz decida que, para cumprir o argumento canalha (e não a lei), seja necessário humilhar e desrespeitar uma mulher livre, desculpabilizar amante e ex- -marido (porque andavam deprimidos por causa do adultério), é caso de manicómio.



Em Camilo, ao juiz, ao amante e ao ex-marido, já lhe tinham traçado o destino. E bem.



