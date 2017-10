Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A citação da Bíblia por um juiz gerou um ruído compreensível; é uma oportunidade para falarmos do assunto.



O ponto de vista dos preguiçosos é o de citar a Bíblia como se ela fosse um único livro e não uma herança, um legado de livros e autores diferentes. A história das ortodoxias é a história da preguiça intelectual e teológica.



A Bíblia recomenda a pena de morte, o extermínio, os castigos desumanos? Sim. E o seu contrário. Recomenda a inflexibilidade, a crueldade e o exílio? Sim. E o seu contrário. Os livros da Bíblia não foram escritos por Deus – mas por mulheres e homens sitiados no tempo, envolvidos em guerras ou em medos e secessões.



Nesses livros, o mais belo aproxima-se, muitas vezes, do mais cruel. Citá-la à letra para ‘resolver’ problemas de hoje é uma indignidade ao dispor dos preguiçosos que não conhecem o perdão nem o júbilo da sensatez.



É por isso que oiço frequentemente a minha amiga Q., que me serve o primeiro café de todos os dias, ao balcão.



Quando foi a Fátima, o que mais apreciou foi o silêncio. A sensatez do silêncio, onde está a sabedoria.



