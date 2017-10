Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A Guerra dos Tronos

Guerra entre Costa e Marcelo é a melhor notícia para a direita.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

António Costa tinha um sonho: chegar ao governo, comprar as esquerdas, esconder a 'austeridade' (em cativações e impostos indirectos) e contentar o eleitorado com a devolução de rendimentos. No fim desta estrada, estaria a maioria absoluta. Se juntarmos ao pacote um Presidente manso e uma oposição desdentada, a viagem seria tranquila.



Infelizmente, uma tragédia sem nome por incúria do Estado fez descarrilar a carruagem. E o Presidente, para não morrer soterrado, saltou a tempo e horas - e culpou directamente o maquinista.



Agora, com o sonho em perigo, António Costa entende que só há uma forma de compensar os estragos: inaugurar uma guerra com Belém para arregimentar as suas tropas e ameaçar a popularidade de Marcelo.



Não vale a pena elaborar sobre a estratégia de Costa. Excepto para dizer que esta guerra dos tronos é a melhor notícia para a direita em dois anos de vida amarga.