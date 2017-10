Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Penas pesadas

Juíza Maria Luísa Arantes foi vítima de violência laboral.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

Violência doméstica é crime grave. Mas que dizer da violência laboral que levou a juíza Maria Luísa Arantes a assinar o acórdão da Relação do Porto sem o ler? Foi excesso de trabalho, diz a imprensa.



Não duvido. E, para além do trabalho, terá lido na diagonal por confiar em demasia no discernimento do colega. Resultado: choque e abatimento.



Longe de mim seguir os métodos de Neto de Moura e transformar a vítima em culpada.



Embora, aqui entre nós, não sei o que será mais perturbante: não ler um acórdão e assiná-lo ou assumir esse lapso perante terceiros. Inclino-me para a segunda hipótese.



Sem falar do resto: confiança total nas decisões de Neto de Moura só mostra que esta não foi a primeira sentença que a dra. Arantes não leu.



Eu, se fosse a juíza, mudava de vida e começava a ler qualquer coisinha. Levar com uma moca dói. Mas há penas alheias que esmagam muito mais.