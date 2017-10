Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Levanta-te da tumba, Mark Twain, e desata a chicoteá-los.

Por Francisco José Viegas | 00:30

Levanta-te da tumba, Mark Twain, e desata a chicoteá-los – é o mínimo que se pode pedir depois de os polícias do "politicamente correto" terem proibido a leitura, em certas bibliotecas e escolas, de livros como ‘Huckleberry Finn’ ou ‘Tom Sawyer’, por neles se utilizar a palavra ‘nigger’ par significar ‘negro’, hoje um termo depreciativo.



Mark Twain passou, assim, a ser um descarado racista, da mesma forma que os "defensores dos animais" exigiram a proibição de ‘Moby Dick’, de Hermann Melville, porque retrata o terrível combate entre o capitão Ahab e a baleia branca que elegeu como inimiga.



Ora, no meio da balbúrdia que foi montada para vigiar a linguagem, um dia isto teria de acontecer: numa escola americana – do Mississípi, ainda por cima – a leitura de ‘Não Matem a Cotovia’, de Harper Lee, só pode ser feita com uma autorização expressa dos pais, uma vez que se usa a palavra ‘nigger’ – e essa expressão racista, bem como muita da linguagem do livro, pode incomodar muitas almas sensíveis das crianças que, tal como nós, odeiam o racismo.



Um dia isto teria de acontecer. E é trágico.



