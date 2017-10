Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O Dia de Todos os Santos é uma invenção da igreja católica.

Por Francisco José Viegas | 00:30

O Dia de Todos os Santos é uma invenção da igreja católica para substituir as antigas divindades romanas e glorificar os santos passados e futuros da nova igreja (a 1 de novembro, segundo o Papa Gregório III, séc. VIII, o último papa não europeu antes do atual).



Faz mais sentido a celebração do Dia de Finados, amanhã – o dia em que, depois do século XIII, se rezava pelos mortos: não a celebração da morte, mas a recordação dos que partiram antes de nós, e que amámos quanto pudemos ou menos do que podíamos.



Há anos, passei esta data nas ilhas Aran, na Irlanda, onde ainda se celebra o Samhain, o fim das colheitas e o início do inverno celta (o verão, Beltane, assinala-se a 1 de maio), e pude assistir ao Dia de Muertos em Oaxaca, no sul do México. A ideia é a de atravessarmos um pórtico – do verão para o inverno, da recordação dos mortos para o mundo que há de vir.



Faz sentido que hoje e amanhã comece o tempo das chuvas, uma reparação aguardada pelo prolongado e amargo verão deste ano. Todos merecemos uma pausa.



Melhor do que a importação do Halloween televisivo, a nova parvoíce atual.



Citação do dia

"Nacionalismos: sempre redutores, sempre identitários, sempre xenófobos", Pedro Correia no blog Delito de Opinião



Sugestão do dia

DUELO FATAL - Dia 4, sábado: ao fim da tarde, na Casa da Música (Porto), o grande Requiem de Mozart pelo Coro e Orquestra Sinfónica do Porto; três horas depois, os Xutos & Pontapés no Coliseu de Lisboa.