Descubra as diferenças

Com a entrevista de António Costa à TVI assistiu-se, no mesmo mês, ao ex e ao actual PM a reconhecerem que se equivocaram e subestimaram a realidade.

Por José Diogo Quintela | 00:31

Passos Coelho fê-lo em relação às autárquicas; Costa em relação ao combate a incêndios. As confissões revelam que os dois são mais parecidos do que supunha. Mas com nuances: Passos demitiu-se ao assumir a responsabilidade; Costa demitiu-se de assumir a responsabilidade.



É mais uma semelhança entre ambos. Também as havia na forma de governar. Com Passos os portugueses não tinham a certeza de viver com saúde, educação e emprego.



Com Costa é igual, tirando a parte de ‘com saúde, educação e emprego’.