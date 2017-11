Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mão pesada

Estado não pode dar luz verde à justiça privada.

Por Eduardo Dâmaso | 00:30

As agressões bárbaras em Coimbra e à porta da discoteca Urban, em Lisboa, levantam velhas questões.



Devem ser investigadas no patamar das ofensas corporais ou da tentativa de homicídio? Devem ficar na PSP ou passar para a PJ?



A questão não se deve colocar num plano dicotómico. Estes casos devem tratar-se como tentativas de homicídio e, portanto, a investigação cabe à PJ, mas como se vê no caso reiterado do Urban e de outras discotecas, a PSP tem de manter a pressão muito forte sobre o exercício da segurança privada.



Deve reprimir em força a segurança ilegal e o Governo deve apertar o crivo dos requisitos individuais e das empresas para o exercício desta atividade.



Agressões como a de Coimbra têm passado praticamente impunes no tribunais e a segurança privada ilegal tem beneficiado da passividade do Estado.



Aqui está em causa um valor essencial da existência do próprio Estado, das leis e da segurança, que é a recusa da justiça privada.



Se estes comportamentos não forem sancionados com prisão efetiva, o Estado está a dar luz verde à justiça privada.



Seja ela praticada pelos agressores, seja pelos que optem por ultrapassar a falta do Estado, enveredando eles próprios por uma espécie de legítima defesa armada.