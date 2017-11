Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O míster responde

O treinador, antigo jogador e ex-diretor do futebol do Sporting responde aos leitores do Correio da Manhã e espectadores da CMTV.

Por Octávio Machado | 00:30

São justos os elogios a Svilar (Benfica) ou está a ser sobreavalidado?

Jorge Abecassis - Faro

Tudo o que se possa dizer em termos de apoio a um jovem que demonstra qualidade e que sentou um guarda-redes com um currículo como o de Júlio César é positivo. Vejo com bons olhos todas essas manifestações.



Sérgio Conceição tem razão em reclamar do pouco tempo de descanso entre os jogos da Champions e Liga?

Henrique Lopes - Benedita

O FC Porto joga neste sábado porque Benfica e Sporting jogam com V. Guimarães e Sp. Braga (jogaram na Liga Europa). Como no domingo já jogam dois grandes e na segunda-feira começam os trabalhos da seleção, a Sport TV entendeu que o FC Porto tinha de jogar amanhã.



Bruno de Carvalho tem razão em criticar a arbitragem do jogo com a ‘Juve’?

Pedro Roque Dias - Sever do Vouga

Bruno de Carvalho devia perceber que, ao querer ser protagonista, vem diminuir tudo aquilo que de bom a equipa do Sporting e os sportinguistas viveram na última terça-feira. Devia-se estar a falar desse momento e reforçar os laços de confiança entre a equipa e os adeptos e não discutir opiniões sem sentido.