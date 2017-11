Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Decorre até domingo na Cidade da Praia, em Cabo Verde, o festival literário Morabezza.

Por Francisco José Viegas | 00:30

Faz todo o sentido (apesar da importância do crioulo) homenagear os autores de Cabo Verde – a começar pelos seus contemporâneos, como Germano Almeida, Arménio Vieira, José Luiz Tavares, Mário Lúcio, Joaquim Arena ou os desaparecidos Corsino Fortes e João Vário (uma pérola – que também assinava como Timóteo Tio Tiofe ou G.T. Didial), por exemplo, que podiam ser mais divulgados entre nós, juntamente com alguns dos clássicos (Baltasar e Manuel Lopes, Manuel Ferreira, Jorge Barbosa, Teixeira de Sousa, os da revista ‘Claridade’).



Parte da herança literária cabo-verdiana chega da música (como o pai da literatura nacional, Eugénio Tavares), tal como a melancolia do arquipélago deve quase tudo à ‘morna’, que deve ser considerada Património Mundial e transporta as vozes de poetas não escritos como B. Leza, Bana, Cesária ou Ildo Lobo.



Nós, portugueses, devemos muito a Cabo Verde. Podíamos fazer um esforço para conhecer mais a sua arte.