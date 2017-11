Pela hora da morte

Hollywood explorou sobretudo as bruxas e as abóboras.

Por Victor Bandarra | 00:30

Em certos dias assumia-se como Mimi, noutros aceitava que a tratassem por Sissi. Senhoras das Amoreiras e Campo de Ourique chamavam-lhe simplesmente Dona Maria. Pelo entardecer, pedia esmola, ou apenas uma contribuição para o jantar, à entrada de prédios e restaurantes certos. Muitos também a recordam encolhida, de mão estendida, aos portões dos cemitérios, pelo Dia-de-Todos-os-Santos. Dos Prazeres ao Alto de S. João, da Ajuda a Carnide. Por vezes, acompanhava-se por uma cadelita chamada Ofélia. Nunca aceitou que a tratassem como pedinte, muito menos como indigente.



Nunca ninguém soube onde morava ou pernoitava. Pelo Primeiro de Novembro, insistia em ofertar com nozes e castanhas as crianças que se arrastavam pelo ‘pão-por-Deus’. Talvez soubesse que a expressão tem origem no terramoto de 1755, exactamente no Dia-de–Todos-os-Santos, quando Lisboa ficou arrasada. Os pobres e esfomeados da cidade, aproveitando o ritual da memória dos fiéis defuntos, passaram a pedir ‘pão- -por-Deus’ no ano seguinte. Era improvável que Dona Maria soubesse que o dia dedicado a todos os Santos, conhecidos e desconhecidos, foi oficialmente declarado pela Igreja de Roma em 13 de Maio de 609. O papa Bonifácio IV dedicou o Panteão, templo em honra de todos os deuses, a Maria e a todos os mártires. Os deuses romanos, como alguém reparou, cederam o lugar aos santos da religião vitoriosa.



Hoje, os crentes seja no que for, conhecem melhor o cemitério parisiense do Père Lachaise, onde a campa de Jim Morrison, dos ‘Doors’, é objecto de desvairadas devoções e curiosidades. Outros, mais a Sul, veneram o cemitério de Recoleta, em Buenos Aires, onde está sepultada Evita Péron. Dona Maria havia de gostar de saber que, no Recoleta, está também sepultada Liliana, menina argentina que morreu de uma avalanche de neve, durante a lua-de-mel, na Áustria.



No mesmo dia, quase à mesma hora, a uns 14 mil quilómetros, o seu cãozinho, Sabú, morria na cidade do Tango. Seu pai, inconsolável, mandou edificar um mausoléu que imita o quarto de Liliana em vida. Ao lado, a escultura do cachorro, fiel até na morte.



Como se vê e sabe, há cemitérios para tudo e para todos. Dona Maria só franzia sobrolho pelo exótico cumprimento do Halloween (hallows = santos), ritual recebido dos antigos celtas e seus druidas, que acreditavam que comes e bebes, além de sacrifícios, apaziguavam as almas dos mortos. Hollywood explorou sobretudo as bruxas e as abóboras. Sabe-se que Dona Maria morreu esta semana, no Dia dos Mortos (ele há coisas!), ao portão de um cemitério lisboeta. Dizem que de um ataque de coração. Foi enterrada como indigente, sem ninguém que conhecesse a acompanhá-la à terra.

