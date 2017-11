Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Azar na Bolsa

De más experiências para a pequena poupança está a Bolsa cheia.

Por Armando Esteves Pereira | 00:31

A queda abrupta das ações dos CTT nos últimos dias é mais uma prova de que a Bolsa portuguesa não é um local recomendável para os pequenos investidores.



Milhares de acionistas correram à privatização e houve até momentos para ganhar dinheiro com mais-valias.



Quem não vendeu quando as ações davam lucro e manteve o investimento na mira dos bons dividendos já está a perder dinheiro, e a empresa cortou na remuneração aos acionistas.



De más experiências para a pequena poupança está a Bolsa cheia, sendo os casos mais graves as aplicações em títulos da banca (no caso do BES e Banif a perda foi total) e da Portugal Telecom, que hoje tem a Pharol como sucessora a valer uma ínfima parte.



O capitalismo popular está morto em Portugal por culpa das empresas que raramente defendem os investidores minoritários. Em outubro de 1987 muita gente ficou queimada com o ‘crash’.



As privatizações da década de 1990 iniciaram um segundo capítulo que se esvaziou com a evolução do mercado.



O caso dos CTT é apenas mais um episódio de uma triste história.