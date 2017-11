Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brandos costumes

Frequentar a noite só com capacete de boxe e câmara de filmar.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

O país dos brandos costumes teve esta semana um prato cheio. Em Coimbra, dois selvagens foram filmados a espancar ao pontapé um rapaz caído no asfalto.



Em Lisboa, seguranças de uma discoteca foram filmados nos mesmos preparos. Qual é o verbo que salta à vista? Precisamente: ‘filmar’.



Fiquemos por Lisboa. Depois da violência, soube-se que o Urban Beach era caso repetitivo. Só este ano, a polícia já tinha recebido 38 queixas por violência no espaço: uma por semana.



Anormal? Nada disso: o Relatório Anual de Segurança Interna, em 2016, já alertara para o faroeste reinante na ‘diversão’ nocturna. Mas foi preciso haver um vídeo para que o Governo mostrasse algum trabalho, encerrando preventivamente o ringue.



Se o leitor gosta de frequentar a noite, não basta levar capacete de boxe. É preciso ter a câmara do telemóvel a funcionar.



Sem isso, a insegurança não existe.