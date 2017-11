Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Democracia não é isto

Cortou-se o mal pela raiz. e a opinião pública fica contente.

Por Luísa Jeremias | 01:01

A semana foi pródiga em julgamentos sumários nas redes sociais com repercussões na vida pública, começando por Hollywood. Dustin Hoffman assediou um rapaz? Julgado.



Kevin Spacey tentou ‘engatar’ um miúdo de 14? Julgado, acusado de ser pedófilo e levado a assumir a homossexualidade.



Para não ser levada no turbilhão, a NetFlix decidiu cancelar a produção de sucesso protagonizada por Spacey, ‘House of Cards’.



Da mesma forma que, em Portugal, noutro registo, o governo fechou o Urban Beach. Acabou o problema dos pedófilos e dos ‘engates a qualquer custo’ apenas por ‘poder’ em Hollywood? Não.



Acabam os seguranças sem escrúpulos e os miúdos bêbados madrugada fora, longe do olhar dos pais? Não. Mas cortou-se o mal pela raiz. E a opinião pública fica contente. Só que os problemas mantêm-se.