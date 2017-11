Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A imprensa deu destaque às cenas de violência num bar de Lisboa.

Por Francisco José Viegas | 00:36

A imprensa deu destaque às cenas de violência num bar de Lisboa. Como não saio "para a noite" desconhecia a existência do bar Urban Beach onde parece que se alberga uma parte da agitação e da pepineira lisboetas – e das hormonas pós-adolescentes da região metropolitana da capital. Ignoro. Mas sempre me pareceu humilhante e deprimente a formação daquelas extensas filas de pessoas, de vários sexos, a quererem entrar numa discoteca onde irão passar algumas horas em franca confraternização espiritual, troca de fluidos e sobreaquecimento pélvico (estas três coisas parecem- -me bem, talvez não nesta ordem). O que já conhecia (de ler) era a tradição de violência relacionada com aquele local – segundo percebi, há mais de 30 queixas por agressões a candidatos a clientes. Em outros sítios civilizados (mas nem todos), a polícia já teria tomado providências, a câmara teria ido ver o que se passava e os clientes já teriam desandado diante da exibição de cabeças partidas e de suturas hospitalares. Mas não. O tal Urban era chique e cosmopolita (como de costume) e Lisboa "está na moda".



Citação do dia

"A experiência comunista pode resumir-se em 100 milhões de mortos"

João Pereira Coutinho ontem, no CM



Sugestão do dia

JOÃO MAGUEIJO - Na quinta-feira há programa para o fim da tarde: na Fnac Chiado, apresentação de ‘Olifaque’, livro sobre emigração do físico João Magueijo. Para apresentar, Onésimo Teotónio de Almeida. Que dupla!