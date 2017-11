Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Que Europa?

A União Europeia lida hoje com os riscos da sua própria desagregação.

Por Ricardo Rio | 00:30

Braga recebe, de hoje até à próxima sexta-feira, uma reunião de alto nível do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu (PPE), na qual participarão o presidente do PPE – o francês Joseph Daul -, o presidente do grupo parlamentar – o alemão Manfred Weber -, e os chefes das várias delegações nacionais, entre os quais se incluem os portugueses Paulo Rangel (pelo PSD) e Nuno Melo (pelo CDS/PP).



Os líderes dos dois partidos nacionais, Pedro Passos Coelho e Assunção Cristas, respetivamente, marcarão também presença num jantar-debate associado a esta iniciativa.



Se este encontro é uma excelente oportunidade para Braga poder dar a conhecer a alguns dos principais responsáveis europeus o seu potencial de desenvolvimento enquanto uma das regiões mais dinâmicas da Europa, nos planos demográfico, social, cultural, académico e económico, esta reunião reveste-se de especial importância na atual conjuntura da União.



O PPE, é sabido, detém a responsabilidade sobre as três principais instituições europeias: do Parlamento Europeu, Antonio Tajani; da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker; e do Conselho Europeu, Donald Tusk, pelo que a estratégia definida pelos principais responsáveis do partido será determinante para a evolução próxima da Europa.



Após a ressaca da vertigem da austeridade, assimilada a "crise dos refugiados", confrontada com insistentes ameaças à sua segurança interna, tolhida pela deriva populista de alguns do seus principais Estados-membros, a União Europeia lida hoje com os riscos da sua própria desagregação, quer em processos como o Brexit, quer, mais recentemente, nas investidas independentistas da Catalunha (que poderão ter réplicas em vários outros países).



Como bracarense e europeísta, muito gostaria que daqui pudesse sair a rota para uma Europa revigorada, mais justa, mais coesa e mais próxima de cada um dos cidadãos.