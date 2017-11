Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Blog

O que têm em comum Max Ernst, Mondrian, Paul Klee, Kandinski, Lasar Segall, Marc Chagall?

Por Francisco José Viegas | 00:30

O que têm em comum Max Ernst, Mondrian, Paul Klee, Kandinski, Lasar Segall, Marc Chagall? Serem pintores escolhidos pela autoridade nazi de artes plásticas como exemplos de ‘arte degenerada’: artistas judeus ou apenas ‘loucos’, modernos, insultuosos para com as raças superiores, distorcendo o ideal de beleza.



Em 1937, de julho a novembro, os nazis organizaram uma exposição para macaquear 600 obras desses pintores, inimigos da decência e da Alemanha, e doravante perseguidos.



Pelo meio, a 8 de novembro, o sector de arte e propaganda do Reich, com o apoio de Hitler, organizou uma outra exposição, ‘O Judeu Eterno’; o objetivo era ridicularizar e condenar os artistas judeus e provar, mostrando as suas obras, que levavam à degeneração do gosto, dos costumes e do ‘espírito alemão’, ou seja, inimigos letais e seres inferiores.



A exposição abria com um filme documental cujo texto de apresentação foi escrito pelo próprio Goebbels, antecipando o que seria o genocídio (’O Führer está a resolver o problema judeu’).



Assinalam-se hoje 80 anos.