O mundo ao contrário

Zé Pedro dos Xutos & Pontapés anunciou mais uma batalha contra aquele que parece ser um grave problema de saúde.

Por Miguel Azevedo | 00:30

Doença... Em mais uma semana de banalidades em que Madonna mostrou o dedo do meio a Donald Trump a partir da Comporta (parece que o gesto foi de indignação pelos mais recentes atentados); na mesma semana em que a mesma Madonna passou pelo B.Leza, no Cais do Sodré; na semana em que se soube que o produtor de cinema Harvey Weinstein, acusado de vários casos de assédio sexual, teria contratado agentes especiais com o objetivo de silenciar as vítimas; na semana em que Sia decidiu antecipar-se aos paparazzi e partilhar, no Twitter, uma fotografia nua (a ideia foi divulgá-la para impedir a sua venda); na semana em que Taylor Swift foi comparada a Hitler e em que, numa brincadeira de mau gosto, Marilyn Manson disparou uma arma de brincar, em palco; na semana em que Morrissey cancelou um espetáculo na Califórnia, por causa do… frio; em que Lily Allen anunciou que está a preparar um livro polémico de memórias; na semana em que Puff Daddy voltou a mudar de nome; na semana em que se soube que o nome de Bono, dos U2, consta dos ‘Paradise Papers’ associado a investimentos em paraísos fiscais; na semana em que Kevin Spacey foi despedido da série ‘House of Cards’, em mais uma semana de futilidades e bizarrias, foi como se o mundo se tivesse virado ao contrário quando Zé Pedro dos Xutos & Pontapés anunciou mais uma batalha contra aquele que parece ser um grave problema de saúde. Depois de tocar no sábado, dia 4, visivelmente debilitado no Coliseu de Lisboa, o músico agradeceu a presença de todos e escreveu publicamente, à sua maneira, o que ninguém gostaria de ter lido: "Amanhã começo um novo tratamento e garanto que é para ganhar. Eu sei lutar e acredito". Palavras de força, como se nós precisássemos mais do que ele. Obrigado Zé.