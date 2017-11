Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Brincar com o fogo

Nem sauditas nem Israel permitirão corredor xiita de Teerão ao Líbano.

Por Alfredo Leite | 00:30

Há uma guerra de palavras no Médio Oriente que pode resvalar para um conflito armado de consequências terríveis para a região.



A escalada, por enquanto verbal, ganhou nova dimensão quando o Iémen - onde iranianos e sauditas se defrontam por interpostas fações - disparou um míssil contra a capital saudita. Riade não perdeu tempo e responsabilizou Teerão pelo ataque. A partir daí, os episódios sucedem-se e estão a alastrar à vizinhança. Foi no meio desta turbulência que o primeiro-ministro do Líbano se demitiu optando por anunciar primeiro a decisão às autoridades sauditas e só depois ao seu parlamento.



A entrada do Líbano nesta equação aumentou mais o nervosismo regional. O Hezbollah, grupo libanês que tanto a Europa como os EUA consideram "terrorista", acusa Riade de promover a instabilidade no país, enquanto os sauditas prometem tolerância zero à fação do Líbano.



É que o Hezbollah combate na Síria ao lado de Assad contra o Daesh e a derrota do califado significaria a criação de um corredor xiita entre o Irão e o Mediterrâneo. Ou seja, as armas de Teerão chegariam facilmente ao Hezbollah e isso é algo que não será tolerado nem por sauditas nem por Israel.