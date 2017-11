Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quem manda

Aos três anos de idade, as crianças têm ideias claras sobre poder.

Por Fernando Ilharco | 00:30

Aos três anos, as crianças já sabem quem manda lá em casa, na creche e entre os amigos de brincadeira, defende um estudo da revista científica 'Child Development'.



Saber quem manda, quem lidera, é desde tempos ancestrais um mecanismo de sobrevivência; quem manda geralmente controla a comida e outros recursos importantes para o conforto e para o dia a dia. Na investigação referida foi descoberto que desde tenra idade as crianças usam três maneiras de saber quem manda: quem tem o controlo de recursos, comida, brinquedos, coisas em geral, manda; quem faz o que se quer, por exemplo, se o pai quer ver futebol, mas a mãe quer ver o Jamie Oliver a cozinhar, a criança fica a saber que a cozinha é melhor…; e manda quem atinge objetivos - quem come mesmo o gelado, quem compra mesmo o brinquedo, manda mais.