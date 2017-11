Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Missão impossível

Capacidade de resposta da ASAE começa a falhar.

Por Bruno Figueiredo | 00:30

Consta do Relatório Anual de Segurança Privada que, durante o ano de 2016, a ASAE terá reduzido em um terço o número de inspeções a estabelecimentos de diversão noturna.



O mesmo relatório diz-nos que, nas 25 inspeções realizadas pela ASAE, em 5 delas foram detetadas armas ilegais.



A análise destes números revela-nos duas realidades: a primeira, que a ASAE está a ficar sem capacidade de intervenção, reflexo do seu reduzido quadro de pessoal e do alargado leque de competências que lhe estão acometidas; a segunda, que o setor da diversão noturna é problemático e que a fiscalização tem que ser uma prioridade.



A reforçar esta realidade dos números, verifica-se, ao nível dos Núcleos de Instrução Processual da ASAE, que continuam a chegar inúmeros processos de contraordenação, instaurados por diferentes forças policiais, em que são visados esses estabelecimentos noturnos. Também aí, a capacidade de resposta da ASAE começa a falhar.



Não tenhamos dúvidas que os doze processos instaurados pela PSP contra o Urban Beach continuam no armário, com outros milhares de processos em cima. Pelo menos, assim estiveram até à passada sexta-feira.



Sem ovos, não há omeletas...