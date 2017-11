Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Blog

Suponho, no meio desta indignação, que os robôs Sophia e Einstein não estiveram no jantar com que se fecharam os trabalhos da Web Summit.

Por Francisco José Viegas | 00:30

Suponho, no meio desta indignação, tão conhecida dos portugueses, que os robôs Sophia e Einstein não estiveram no jantar com que se fecharam os trabalhos da Web Summit – mas apenas um reduzido conglomerado VIP. É compreensível.



Para absurdo já basta a presença de humanos num jantar no Panteão. Sou todo pela Web Summit, e não me incomodam os abracinhos de Paddy Cosgrove com o PM ou o presidente da Câmara de Lisboa. É espetáculo e turismo.



Incomoda-me mais que a Web Summit tenha usado o Panteão – ou é um sinal de provincianismo pacóvio ou uma mostra daquela insensatez despudorada (vulgar na Web) que não sabe reconhecer o ‘espírito do lugar’. E o ‘espírito do lugar’ manda guardar recato entre aquelas paredes.



Não perceber isto é não perceber nada (também vulgar na Web), seja qual for o preço a pagar ou quais os inquéritos administrativos que se seguem.



Outro assunto, inteiramente diferente, é saber como pretendem as autoridades, tradicionalmente muito indignadas e compungidas (mas indiferentes no dia seguinte), financiar a conservação do património, o nosso bem mais perene.