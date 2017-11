Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Blog

Um dos meus restaurantes preferidos em Portugal é o Solar Bragançano.

Por Francisco José Viegas | 00:30

Um dos meus restaurantes preferidos em Portugal é o Solar Bragançano.



Fica defronte do Largo da Sé, mesmo no centro da cidade, num edifício do século XVIII que depois sofreu reformas nos dois séculos posteriores – e que mantém a estrutura de antiga casa familiar, loiças e mobílias antigas, dividido por salas (uma delas é um bar repleto de livros que as ‘autoridades’ mandaram retirar, numa atitude selvagem), com escadas de granito e um jardim maravilhoso, discreto, com árvores frondosas.



É possível ir a Bragança sem uma visita ao Solar – mas não é a mesma coisa. Pois um visitante do restaurante escreveu um comentário no Trip Advisor sentenciando tratar-se de "instalações muito clássicas a precisar de uns toques de modernidade".



O grande Desidério, proprietário da casa, respondeu-lhe no mesmo lugar, com serenidade de sábio: "Toques de modernidade? Vá até ao Louvre e pinte uns bigodes à Gioconda."



Num mundo que se moderniza a pontapé, que se ‘gourmetiza’ e que quer parecer ‘jovem’ e ‘ousado’ custe o que custar, o meu amigo Desidério foi absolutamente letal. Aprendam. Viva o Solar!