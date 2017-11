Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O míster responde

O treinador, antigo jogador e ex-diretor do futebol do Sporting responde aos leitores do Correio da Manhã e espectadores da CMTV.

Por Octávio Machado | 00:30

O treinador, antigo jogador e ex-diretor do futebol do Sporting responde todas as sextas-feiras, nesta coluna, a perguntas sobre a atualidade desportiva feitas pelos leitores do CM e espectadores da CMTV.



Que comentário lhe merece esta história do ‘espião’ de Pedro Guerra [Horácio Piriquito] na Federação?

José Filipe

É escandalosa e faz parte de uma teia de influências que as investigações em curso acabarão por clarificar. Não há nada como esperar.



Também partilha da opinião de Madeira Rodrigues que deveria ser feita uma auditoria aos negócios de Bruno de Carvalho?

César Rodrigues

Era desejável que estas situações que envolvem a família sportinguista fossem evitadas. Tem de ser o presidente a dar o primeiro passo e perceber que o Sporting está acima de todos e tudo e que merece tranquilidade.



O que se pode fazer para diminuir o clima de crispação no futebol?

Helena Luís

Sempre houve clima de crispação, mas nunca se atingiu estes níveis. É claro que alguma coisa tem de ser feita. É preciso clarificar os emails, os cartilheiros e, agora, os ‘piriquitos’.