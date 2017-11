Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tudo se paga

Se a avaliação dos docentes não existe, a culpa é dos governos.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

Entendo as críticas aos professores: que história é esta de progredir na carreira por ‘antiguidade’? Infelizmente, não as partilho. Bem sei que os sindicatos fugiram da avaliação docente como os alunos calaceiros fogem do estudo. Mas se a avaliação não existe é por culpa dos governos. Em teoria, são eles, e não a rua, quem devia governar.



Na prática, a fraqueza política falou sempre mais alto, ou mais baixo, do que a gritaria sindical.



Nesta matéria, o Dr. Costa não divergiu da doutrina criada. Para começar, não tocou no vespeiro da avaliação. E depois, com típica fanfarronice, prometeu aos restantes funcionários públicos que era hora de sair do congelador e seguir em frente por serviços prestados. Moral da história?



Se os portugueses vão pagar 600 milhões aos professores nos próximos anos, a culpa não é dos professores. É da cobardia, do populismo e da leviandade de quem governa.