Estado Velho

A igreja católica prossegue a sua verve discriminatória.

Por Joana Amaral Dias | 00:30

Como a Igreja Católica defende o celibato, fica difícil compreender porque é que está a proibir a admissão de novos padres gays ou tanto se preocupa com a sua orientação sexual.



A não ser que seja uma perversa propaganda contra os sucessivos escândalos de pedofilia - perversa porque associar a homossexualidade ao abuso sexual de menores é uma burla e uma ofensa grave.



Já em Portugal, o Cardeal-Patriarca afirmou mesmo que os candidatos ao sacerdócio têm sido e serão sujeitos a testes de avaliação psicológica, insinuando ainda que há um elo entre doença mental e homossexualidade.



A sério? Mesmo?! Há psicólogos que se prestam a este serviço atentatório dos direitos humanos e do código deontológico profissional? Ordem dos Psicólogos? Alô?



Enfim, a única coisa que dá para perceber é que a Igreja Católica prossegue a sua verve discriminatória e excludente em pleno século XXI. Portanto, há que haver indignação, mas não surpresa.



Afinal, esta instituição ‘apenas’ continua a viver à margem da Constituição, excluindo mulheres, não pagando impostos, mas gozando de vários subsídios e benefícios.



Aliás, a religião católica parece ser "a religião da nação portuguesa", como era no tempo do Salazar. Ainda é? Ainda é salazarista?