Diana

Se falta quase tudo, restam os afetos. É pouco.

Por Magalhães e Silva | 00:30

Quando Diana morre, no verão de 97, Blair ensaiava os primeiros passos como primeiro-ministro, com o Reino Unido devastado por uma profunda crise social.



Não admira, por isso, que ao tsunami emocional que se seguiu à morte da princesa não tenha sido estranho o enorme clima de orfandade que a crise provocava. É nesse contexto que Blair conforta as multidões, em luto, com a célebre proclamação de Diana, Princesa do Povo. Como é nesse contexto que Isabel II acaba por ceder, perfila-se, em plena rua, para o cortejo fúnebre e, violando o protocolo, baixa a cabeça, à passagem do féretro.



Pacheco Pereira, visando Marcelo e o seu estilo, veio lembrar que o excesso de emoção é profundamente deletério para a racionalidade de opções, que é o cerne da democracia.



Acontece é que a sociedade portuguesa sai de um longo período de carências e de angústias quanto ao futuro, sem espaço viável para os amanhãs que cantam. Ora é este clima de orfandade que encontra resposta nos beijos e nos abraços do Presidente e se conforta na intimidade de uma selfie.



Se queremos diferente, e a prazo, venham então políticas que acabem com esta sociedade dualista que mantém fechadas as portas do futuro.