Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Blog

O cheque passa-se já - mas com as datas no futuro. Uma roleta russa.

Por Francisco José Viegas | 00:30

É provavelmente o melhor romance de Camilo José Cela, 'Mazurca para Dois Mortos'. Nele, gosto especialmente do primeiro capítulo e dos primeiros parágrafos: uma invocação da chuva, uma descrição da paisagem envolvida no cinzento turvo da chuva.



Era o tempo em que chovia - semanas seguidas de chuva, dois meses de chuva. Não apenas a 'morriña', que os galegos, transmontanos e minhotos percebem como a grande melancolia que desce sobre a terra e mantém a humidade e o verde das colinas.



Sob a ameaça da seca, muda a ideia do que é o bom e o mau tempo. Pela primeira vez há muito tempo, os citadinos apercebem-se de que o 'bom tempo' é um conceito relativo e que a sua indiferença em relação ao 'interior' é pecaminosa.



Não se trata apenas de 'poupar um minuto de água' - mas de pertencer à própria terra e de sofrer com ela a falta de 'bom tempo', ou seja, de chuva. Talvez agora passemos a dar mais valor aos rios, lagos, açudes, barragens, cursos de água que caem das serras onde havia árvores - e a olhar a seca da ficção científica como uma ameaça real.



RAP, SEMPRE

'Reaccionário com Dois Cês. Rabugices sobre os Novos Puritanos e Outros Agelastas', de Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China), é um dos livros mais importantes destes dias de tolos e tolas.