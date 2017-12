Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

E agora?

Os crentes não se apercebem das fortunas colossais dos orientadores?

Por Manuel Maria Rodrigues | 19.12.17

O recente escândalo relacionado com a adoção fraudulenta de crianças institucionalizadas, divulgado em primeira mão pela TVI, expôs um país, no qual, como diz Eduardo Cintra Torres, se torna evidente o superior desinteresse pelas crianças. A inoperância dos tribunais assim o demonstram.



Não vou discutir questões de fé. Cada um é livre de viver em conformidade com a sua consciência ou convicções. Estranho apenas o facto de os crentes não se aperceberem das colossais fortunas que os seus orientadores espirituais acumulam à custa da exploração da fé. Supostamente, nenhum Deus possui conta bancária, carros topo de gama ou jato privado.



Quanto ao desfecho dos casos revelados, receio ser demasiado tarde para que os tribunais atuem.IURD, Serviços Sociais, Santa Casa da Misericórdia, Tribunais e casais adotantes, rezarão para que tal suceda. Com os tribunais de fora, os casos serão esquecidos em pouco tempo…



E agora? As crianças, a credibilidade do instituto da adoção e a sociedade impõem que o Ministério do Trabalho, Segurança Social e Solidariedade prossiga no esclarecimento cabal do papel de cada um dos intervenientes neste esquema indigno, nefasto e criminoso. Que estas situações acabem aqui.