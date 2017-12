Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Por Francisco José Viegas | 19.12.17

O aparato da IURD faz dela um alvo tremendo - e justificado. As reportagens que têm sido publicadas pelos jornais e emitidas pelas televisões evidenciam a prática de crimes a ser rigorosamente investigados.



De nada vale invocar o nome ou a condição de 'igreja'; no Brasil, a IURD é um colosso mediático e financeiro cujo poder ultrapassa em muito o do poder político propriamente dito.



Em 2004 comecei a acompanhar no Brasil a atividade da congregação depois de um bispo queimar imagens de santos cadastradas pelo Instituto do Património Histórico e Artístico.



Em 2005, colocou-se a hipótese académica de, caso Lula se demitisse, a presidência ir parar às mãos da IURD depois de o vice-presidente Alencar se ter filiado no PMR, um partido dessa igreja. Aliás, foi a aliança de Lula com a IURD (23 televisões, 50 estações de rádio da Rede Aleluia, etc.) que lhe permitiu apoio para o seu segundo mandato - aparecendo de mãos dadas com Edir Macedo, o tal.



Portanto, não invoquem o nome de Deus nesta história - mas de negócios, política, dinheiro (rios dele) e, claro, suspeita de crime.



LIVROS DO ANO (2)

Primeiro volume da história dos Romanov (Presença), de Simon Sebag Montefiore, mostra como se transformou a débil Rússia num poderoso império. Uma saga que iria terminar num banho de sangue.