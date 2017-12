Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Blog

Passam amanhã 80 anos sobre a estreia de 'Branca de Neve e os Sete Anões', a primeira longa-metragem animada dos estúdios Disney.

Por Francisco José Viegas | 20.12.17

Passam amanhã 80 anos sobre a estreia de 'Branca de Neve e os Sete Anões', a primeira longa-metragem animada dos estúdios Disney. Confesso: acho tudo insuportável, tanto o filme como a história original, dos irmãos Grimm (de 1812, supõe-se), inspirada em histórias orais alemãs.



Prefiro uma versão albanesa em que a princesa vive rodeada de 40 dragões e não é envenenada por uma maçã mas pela picada de um anel.



Mas sim, é um marco - e uma história infantil que satisfez milhões de crianças, inspirou a imaginação de psicanalistas e de romancistas (como Donald Barthelme, Angela Carter ou A. S. Byatt) e entrou na nossa cultura de forma afável e duradoura.



Há cerca de um mês, no entanto, uma mãe inglesa pediu que o filme não fosse mostrado ao seu filho de seis anos (e iniciou uma petição pública para que a proibição se estendesse) porque o momento em que o príncipe desperta Branca de Neve com um beijo configura uma situação de 'abuso sexual' - e ela não queria que o filho pensasse que as raparigas podem ser beijadas enquanto dormem. Portanto, já não sei o que vos diga.



LIVROS DO ANO (3)

'Cidade da Beira', de João Paulo Borges Coelho (Caminho), é um romance-documentário sobre a Beira, em Moçambique, um exercício em torno das recordações duradouras, como convém à melhor literatura.