Raríssimas

É raríssimo haver dinheiro para pagar aos enfermeiros o que lhes devem.

Por José Carlos Martins | 21.12.17

A Rita, de 6 anos, filha do Mário, enfermeiro, é uma miúda espertalhaça.



Questiona: ó pai, também este ano a mãe não vai jantar connosco na noite de Natal.



Mário: pois não, filha. A mãe está a fazer o turno da tarde no hospital, até às 00h30, e, como enfermeira, tem que cuidar dos doentes.



Rita: pois, devo ser uma filha rara, nunca tenho a mãe em casa.



Mário: não, filha. Raríssimo é os serviços terem mais enfermeiros para a mãe ter as suas folgas.



Rita: pois, mas na televisão, no intervalo dos bonecos, eu vi o vosso ministro dizer que havia mais dinheiro.



Mário: sim, filha, mas é raríssimo haver dinheiro para pagar aos enfermeiros o que lhes devem.



Rita: Estás como a televisão, só falam em raríssimas.



Mário: ó filha, a Raríssimas é uma instituição que cuida de certas pessoas, que deviam ser cuidadas pelo Estado, tem profissionais altamente competentes, mas parece ter também umas pessoas grandes mais pequeninas do que tu.



Rita: não percebo nada.



Mário: não te importes. Quando fores grande e se fores psicóloga, leres sobre isto e a política nacional de casos semanais, dirás: que grande esquizofrenia política.



Rita: continuo sem perceber.



Mário: vá, o pai vai fazer o turno da noite, e, até a mãe chegar, vai para a caminha com a avó. Ela faz-te um desenho e ficas a perceber.