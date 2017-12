Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Há quem pense que vileza da pátria pode sarar de tempos a tempos, mas no geral temos raízes flutuantes.

Por Francisco José Viegas | 21.12.17

Em 2005 - desculpem falar de mim - publiquei um romance acerca dos portugueses que não querem regressar a Portugal, 'Longe de Manaus'. Dos que estão em todo o lado, África e Américas, e evitam regressar; e dos que 'triunfam' lá fora e nunca poderiam triunfar dentro das quatro paredes de Portugal.



Conheci-os também em todo o lado. Do delta do Orinoco à Austrália passando pela China e pela Argentina. Por isso, a fábula da emigração dolorosa nunca me comoveu mais do que por uns instantes: os portugueses buscam a vida onde ela está. Foi sempre assim.



Ontem, num encontro do Conselho da Diáspora, disseram-se coisas interessantes sobre a facilidade com que os portugueses se integram noutros lugares, e o ministro dos Estrangeiros acha que se trata de um 'caso de estudo'. Há mais de 500 anos que é um 'caso de estudo'. Há quem pense que vileza da pátria pode sarar de tempos a tempos, mas no geral temos raízes flutuantes.



Somos como Zellig, aquele personagem de Woody Allen que se metamorfoseava consoante o lugar e a época. Isso é um bem inestimável.



LIVROS DO ANO (4)

'Considerações sobre a Desgraça Árabe', o livro do malogrado Samir Kassir (assassinado em Beirute pelos sírios), em nova edição (Cotovia): libelo contra os mitos políticos e a dificuldade de viver.