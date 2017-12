Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Contagem decrescente

Ateus, crentes, agnósticos ou indiferentes não podem dizer que não ouviram falar d'Ele.

Por Padre António Rego | 22.12.17

Está quase mesmo a chegar. Para uns apenas o Natal. Para outros, o Natal de Jesus. Na realidade, a maior revolução da história, a abertura duma nova era, a criação duma nova lógica, um novo sentido de vida, uma resposta a muitas perguntas, uma explicação para muitos absurdos. E daí para cá a história não mais foi igual.



Acordaram no coração do homem dons e sentimentos que adormeciam desde a profundidade dos tempos. Foram ultrapassadas. Filósofos e teólogos nunca conseguem explicá-l'O por inteiro. Tem sido estudado, discutido, amado, rejeitado. Foi uma evidência de Deus e um eterno escondido num templo só possível de visitar pelos corações simples. É Ele que, nestes dias, dois mil anos depois, anda nas bocas do mundo. Com simpatia e inocência no seu ar de criança. Com um sorriso complacente sobre cada um de nós e de muitos seres humanos que por muito que digam, não sabem o que fazem. Mesmo muito próximo, continua recoberto do seu manto de mistério.



Aparentemente pouca semelhança existe entre este Jesus e o Natal que celebramos. Parece que o nosso tempo o profanou. Mas à medida que vou passando estas linhas sinto que cada um dos leitores deve ter o seu Menino Jesus bem recolhido, no recanto da alma onde ergue um presépio.



Humanos, companheiros de viagem pelo mundo, ateus, crentes, agnósticos ou indiferentes, não podemos dizer que d'Ele não ouvimos falar, nem que nada temos de aprender com Ele. Até pode acontecer que os momentos de total solidão e desesperança se tornem propícios ao desafio do Seu olhar. Mais frágil e indefeso não é possível do que num presépio, despertando o melhor que há em nós.



(Se considerarem ocas todas estas palavras, não deixem de visitar o livro 'Jesus de Nazaré', de Joseph Ratzinger).